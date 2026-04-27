João Almeida anunciou através das redes sociais que não vai participar na edição do Giro de Itália, que se realiza em breve, durante o mês de maio.

Recorde-se que João Almeida teve um síndrome viral no início da época, que lhe provocou outras complicações e obrigou o ciclista a parar. Esta notícia já era, portanto, esperada de alguma forma.

João Almeida foi terceiro classificado da geral do Giro em 2023 e desde então voltou a participar na prova: em 2024 e na época passada, o português ficou de fora da equipa da Team Emirates que participou na Volta a Itália.

Mensagem de João Almeida:

«Infelizmente não estarei no início do Giro D’Italia no próximo mês, como estava planeado. A doença nos últimos meses afetou demasiado a minha preparação, o que significa que não estarei pronto a tempo. O que é uma pena, pois é uma corrida que eu amo tanto. Depois de conversar com a equipa, decidimos que era melhor descansar e mudar o foco para novos objetivos, mais tarde na temporada. Ainda não definimos esses novos objetivos, mas isso será feito calmamente nas próximas semanas. Por agora, é hora de descansar um pouco e reconstruir as coisas lentamente. Boa sorte aos rapazes no Giro, vou estar a torcer em casa.»