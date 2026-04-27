João Almeida falha a Volta a Itália
Ciclista português de fora do Giro pelo terceiro ano consecutivo
Ciclista português de fora do Giro pelo terceiro ano consecutivo
João Almeida anunciou através das redes sociais que não vai participar na edição do Giro de Itália, que se realiza em breve, durante o mês de maio.
Recorde-se que João Almeida teve um síndrome viral no início da época, que lhe provocou outras complicações e obrigou o ciclista a parar. Esta notícia já era, portanto, esperada de alguma forma.
João Almeida foi terceiro classificado da geral do Giro em 2023 e desde então voltou a participar na prova: em 2024 e na época passada, o português ficou de fora da equipa da Team Emirates que participou na Volta a Itália.
Mensagem de João Almeida:
«Infelizmente não estarei no início do Giro D’Italia no próximo mês, como estava planeado. A doença nos últimos meses afetou demasiado a minha preparação, o que significa que não estarei pronto a tempo. O que é uma pena, pois é uma corrida que eu amo tanto. Depois de conversar com a equipa, decidimos que era melhor descansar e mudar o foco para novos objetivos, mais tarde na temporada. Ainda não definimos esses novos objetivos, mas isso será feito calmamente nas próximas semanas. Por agora, é hora de descansar um pouco e reconstruir as coisas lentamente. Boa sorte aos rapazes no Giro, vou estar a torcer em casa.»