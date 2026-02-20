No rescaldo à terceira etapa da Volta ao Algarve – contrarrelógio vencido por Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) em Vilamoura – João Almeida mostrou-se surpreendido pelo tempo perdido para o “rival” Juan Ayuso (Lidl-Trek). Ainda assim, o português da UAE Emirates continua a acreditar na conquista da prova.

«Foi um contrarrelógio muito bom, fiz o meu melhor. Penso que me saí muito bem, mas os outros foram mais rápidos. Esperava perder algum tempo, mas não tanto. Parabéns para o Ayuso, está em ótima forma. Vou fazer o melhor, talvez tentar atacar no último dia [domingo]», disse João Almeida aos jornalistas.

O português é terceiro na classificação geral, a 44 segundos de Ayuso. Ora, o ciclista espanhol – que leva sete segundos de vantagem sobre Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – não vestiu a camisola amarela no contrarrelógio, optando pelo equipamento da Lidl-Trek.

«Conversámos com a organização e com a União Ciclista Internacional (UCI), porque as equipas investem muito dinheiro e tempo para criar um fato rápido. Para que houvesse igualdade de condições entre todos, deram-nos permissão para sair com o equipamento da nossa equipa. É importante experimentar o material para as próximas corridas.»

«Os 44 segundos sobre o João Almeida são uma distância um pouco mais difícil de recuperar. Mas a UAE tem uma equipa muito forte», argumentou.

A quarta e penúltima etapa da Volta ao Algarve liga Albufeira a Lagos, num percurso de 175,1 quilómetros e brindado com chegada ao sprint.