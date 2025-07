João Almeida prepara-se para renovar com a UAE Team Emirates até 2028, após quatro anos de ligação com a equipa dos Emirados Árabes Unidos.

O ciclista português de 26 anos tem contrato até 2026 e em cima da mesa está uma renovação por mais duas temporadas. Recorde-se que João Almeida é o único luso a conseguir fazer «top-5» nas três grandes Voltas (terceiro na Volta a Itália de 2023, quarto na Volta a França de 2024 e quarto na Volta a Espanha de 2022).

«Havia muitas equipas que tinham falado connosco, mostrado interesse no João, mas para nós nunca foi uma opção ele mudar. Ele está contente na equipa e a equipa claro que está contente com ele. Não tivemos reuniões oficiais com mais nenhuma equipa», afirmou o empresário do atleta.

Recorde-se que recentemente o ciclista português abandonou a Volta a França, após sofrer uma queda aparatosa na nona etapa, em que fraturou uma costela e ficou com escoriações no corpo.