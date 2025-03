Jonas Vingegaard abandonou o Paris-Nice.

A confirmação foi dada pela Visma Lease a Bike, equipa do ciclista dinamarquês.

Na sequência de uma queda na quinta etapa, Vingegaard ficou com mazelas na cara e uma contusão na mão esquerda. A Visma adiou para esta sexta-feira uma decisão sobre se continuaria em prova, mas anunciou ao princípio da manhã a retirada do campeão do Tour em 2022 e 2023.

Vingegaard entrou de amarelo para a etapa desta quinta-feira, ainda conseguiu recolar após a queda, mas perdeu tempo na subida final e cedeu a camisola amarela para o companheiro de equipa Matteo Jorgenson.

Jonas Vingegaard, tido à partida como o grande favorito à vitória no Paris-Nice, estava no segundo lugar da geral a 22 segundos de Jorgensen. João Almeida era quarto (a 40 de segundos), subindo assim ao pódio antes do arranque da sexta etapa.