Jonas Vingegaard vai voltar à competição esta terça-feira, dois meses depois de ter vencido a Volta a França, alinhando à partida da Volta à Croácia, segundo anunciou a Jumbo-Visma.

Dois meses depois do triunfo no Tour, é em solo croata, o ciclista dinamarquês regressa à ação, após um período de pausa desde 24 de julho, dia da consagração em Paris, para cumprir seis etapas até ao próximo domingo.

A ausência tem dado azo a especulações sobre a saúde mental do ciclista de 25 anos, cujo perfil reservado e distante das redes sociais alimenta esse tipo de comentários.

De resto, o próprio chegou a estar fora da lista provisória de inscritos nesta corrida, além de ter decidido não correr os Mundiais de estrada, que terminaram no domingo, uma opção que causou mal-estar na federação dinamarquesa.

Vingegaard reencontrará, no pelotão na Croácia, o britânico Geraint Thomas (INEOS), que foi terceiro no Tour, e alguns dos «rivais» habituais em provas de uma semana, sem portugueses inscritos.

🇭🇷 #CRORace



Our final stage race of the year! We will see Jonas and @MilanVader1 back in action💛🖤 pic.twitter.com/WWETDWX410