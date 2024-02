Juan Pujalte, jovem ciclista de 18 anos, faleceu esta quinta-feira, após um acidente durante um treino nas imediações de Escombreras, em Cartagena.

A informação foi avançada pela Federação de Ciclismo da Região de Múrcia: «Com toda a dor nos nossos corações, temos que comunicar a morte acidental de Juan Pujalte Martinez, membro da equipe de ciclismo de Murcia. A grande família do ciclismo sentirá a sua falta».

Segundo a imprensa espanhola, o jovem atleta, da Equipa Valverde, sofreu lesões no baço e nos rins, além de um traumatismo craniano e uma hemorragia interna que o levaram à morte. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.

Na 'Valverde Team' desde 2023, proveniente da Esetec-Salazones Ricardo Fuentes, o jovem indicava um potencial promissor e uma futura provável profissionalização.