Francisco Araújo, o mecânico do lendário Joaquim Agostinho, morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 90 anos, informou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), recordando o «legado inestimável».

«Uma figura incontornável do ciclismo português e um dos mais respeitados mecânicos do pelotão», lê-se no comunicado da FPC.

Notabilizado como o mecânico de Joaquim Agostinho – numa parceria de 16 anos –Francisco Araújo esteve em 42 edições da Volta a Portugal.

«Reconhecido pelo seu profissionalismo e dedicação, foi distinguido como o melhor mecânico do mundo e deixou um legado inestimável. O seu contributo ultrapassou as competições, tendo preservado memórias e património da modalidade com a mesma paixão com que cuidava das bicicletas», destacou a federação.