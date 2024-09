O esloveno Tadej Pogacar sagrou-se, este domingo, campeão mundial de fundo, pela primeira vez na carreira. Aos 26 anos, junta este título às conquistas na Volta a França e Itália.

Em Zurique, na Suíça, Pogacar escapou ao pelotão quando restavam 100 quilómetros para a meta, percorrendo os derradeiros 50 quilómetros a solo.

Apesar do desgaste revelado a 20 quilómetros da meta, o esloveno resistiu e conservou 34 segundos de vantagem sobre o australiano Ben O'Connor e 58 segundos sobre o neerlandês Van der Poel.

Quanto a Evenepoel, o belga – bicampeão mundial de contrarrelógio e que conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos – terminou no quinto posto, também a 58 segundos de Pogacar.

That was one hell of a bike race🤯



Men Elite Road Race Podium ⤵️

🥇 Tadej Pogačar 🇸🇮

🥈 Ben O'Connor 🇦🇺

🥉 Mathieu van der Poel 🇳🇱#Zurich2024 pic.twitter.com/MqAPOfFOYT