Nelson Oliveira, ciclista da Movistar, vai regressar este ano à Volta a Itália, de modo a poder preparar-se para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, segundo confirmou o ciclista português à agência Lusa.

«Pedi para ir ao Giro, de modo a poder preparar melhor a presença nos Jogos Olímpicos», justificou o corredor de 31 anos.

Nelson Oliveira retomou o plano inicialmente desenhado para a temporada passada, profundamente alterada devido à pandemia de covid-19, apostando num regresso à corsa rosa, agendada entre 8 e 30 de maio, após oito anos de ausência.

O ciclista de Vilarinho do Bairro (Anadia) tinha previsto iniciar a época na Volta ao Algarve (17 a 21 de fevereiro), mas dado o adiamento da prova, confirmado esta quinta-feira, a sua estreia deverá acontecer no Trofeo Laigueglia (3 de março).

Seguem-se a Strade Bianche (6 de março), o Tirreno-Adriático (10 a 16 de março) e a Volta à Romandia (27 de abril a 2 de maio), antes do regresso ao Giro, onde esteve pela última vez em 2013, ainda enquanto ciclista da RadioShack-Leopard.

Com a realização da Volta a França prevista para decorrer de 26 de junho a 28 de julho, as datas da Volta a Itália são mais «favoráveis» à preparação do ciclista da Movistar para o seu grande objetivo da temporada, o contrarrelógio dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, que deveriam ter acontecido no verão passado, mas foram adiados para este devido à pandemia de covid-19 e vão decorrer entre 23 de julho a 8 de agosto.

Em 2020, o medalha de prata na prova de contrarrelógio dos Jogos Europeus Minsk2019 e grande especialista português na luta contra o cronómetro subiu ao pódio no Tour e na Vuelta, como vencedor da classificação por equipas com a sua Movistar.