Mathieu van der Poel é o novo campeão mundial de ciclismo de estrada.

O neerlandês cumpriu os 271,1 quilómetros entre Edimburgo e Glasgow, na Escócia em 06:07.27 horas, tendo chegado à meta isolado.

Conseguiu o que o avô, francês, esteve várias vezes perto de alcançar mas nunca conseguiu. Raymond Poulidor foi três vezes bronze e uma vez prata.

Van der Poel atacou a cerca de 20 quilómetros da meta e foi ao chão quando liderava com cerca de 30 segundos sobre o reduzido grupo composto por Wout van Aert2, Tadej Pogacar e Mads Pedersen.

As mazelas provocadas pela queda numa curva apertada não afetaram o rendimento do ciclista de 28 anos, que não só manteve como aumentou a vantagem para os perseguidores, cruzando a meta com 1:37 minutos de vantagem sobre Van Aert, que levou a prata à frente de Tadej Pogacar que, mais atrás, bateu Pedersen ao sprint na luta pelo bronze.

A etapa ficou marcada por uma interrução de cerca de uma hora provocada por um protesto.

Nélson Oliveira, o melhor dos portugueses, cruzou a meta no 46.º lugar a 14:13 minutos do vencedor.