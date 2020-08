Cinco dias após a impressionante queda de uma ponte na Lombardia, e já na Bélgica, país natal para o qual foi transferido há três dias, o ciclista Remco Evenpoel publicou um vídeo a mostrar que está a recuperar com pequenos passos.

Apoiado em muletas, Evenepoel, com muito custo, surgiu a dar alguns passos no quarto do hospital em que está internado, num momento tocante.

Foi o próprio ciclista a partilhar o vídeo, mostrando também que não perdeu o bom-humor.

«Hoje, fiz uma espécie diferente de contrarrelógio. A dar pequenos passos para a frente», escreveu no Instagram.