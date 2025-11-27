Geraint Thomas é o novo diretor de corrida da INEOS Grenadiers. A notícia foi dada pela própria equipa, através de um comunicado, sendo que o antigo vencedor do Tour (único galês a fazê-lo) assume agora funções fora das duas rodas.

Thomas colocou um ponto final na carreira no fim da última temporada, após 19 anos no pelotão internacional, marcados por diversas conquistas, com destaque ainda para as medalhas de ouro em pista nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008) e Londres (2012).

«Esta equipa tem sido a minha casa desde o primeiro dia e assumir este cargo parece-me um passo natural. Aprendi muito com as pessoas ao meu redor – colegas ciclistas e funcionários – e agora quero continuar a construir o nosso incrível sucesso no passado para o futuro», afirmou.

The start of a new chapter 📖



We are proud to announce the appointment of @GeraintThomas86 as Director of Racing 👊https://t.co/HuNR8SgZRl pic.twitter.com/d9T8TliDDm — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 27, 2025

A INEOS Grenadiers já garantiu, inclusive, as contratações de Kévin Vauquelin e Dorian Godon para a temporada de 2026.