Está confirmado o calendário para os três principais ciclistas da UAE Team Emirates para o próximo ano e salta à vista a ausência de João Almeida da Volta a França.

O português terá um papel de destaque na edição de 2026 da Volta a Itália, partindo como chefe de fila para a primeira Grande Volta da temporada. Assim sendo, Tadej Pogacar não poderá contar com a ajuda de João Almeida no Tour, já que este será substituído pelo estreante Isaac del Toro.

O calendário de João Almeida tem início na Volta à Comunidade Valenciana, no mês de fevereiro, seguindo-se a participação na Volta ao Algarve. Depois há o Paris-Nice e a Volta à Catalunha, em março, sendo o mês de maio reservado para a Volta a Itália. Participa depois nos Campeonatos Nacionais de estrada (junho) e, por fim, o português vai marcar presença na Volta a Burgos, terminando a época na Volta a Espanha, que poderá também contar com a presença de Pogacar.

Esta é a primeira vez (desde 2023) que João Almeida participa no Giro, sendo que há três anos terminou no terceiro lugar da geral e levou para casa uma etapa e a classificação da juventude.