Ralph Denk, líder da equipa de ciclismo alemã BORA-Hansgrohe, confirmou esta sexta-feira a contratação milionária do Primoz Roglic, ciclista esloveno que venceu a última edição do Giro.

Apesar de ter ainda contrato com a Jumbo Visma, o ciclista de 33 anos, já fala da nova equipa. «Estou realmente ansioso por esta nova etapa. Embora mudar de equipa seja algo completamente novo para mim. As boas memórias de quando nos conhecemos, há uns anos, facilitaram as conversações, mas o fator decisivo foi a motivação da equipa para trabalhar comigo. Temos as mesmas ideias», destacou o ciclista.

Ralph Denk, por seu lado, revela que Roglic já estava no radar da BORA há oito anos, quando o ciclista esloveno ainda nem era profissional. «O factor decisivo não foi o que ele já conquistou, mas o que ainda tem pela frente para conquistar. Juntos, queremos deixar a nossa marca nas grandes competições. Primoz está feliz com a força da equipa e conhece o potencial dos seus novos companheiros», destacou o chefe da equipa alemã.

A imprensa alemã fala numa operação a rondar os 8 milhões de euros, somando os 3 milhões exigidos pela Jumbo-Visma, visto que Roglic tinha mais dois anos de contrato, ao salário de 5,5 milhões de euros que o ciclista vai receber nos próximos dois anos.