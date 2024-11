Rui Costa renovou com a EF Pro Cycling por mais uma temporada (2025), anunciou, este sábado, a Corso Sports, empresa que agencia o campeão nacional de fundo.

Aos 38 anos, o ciclista parte para a segunda época ao serviço do conjunto norte-americano, depois de um ano marcado pela queda na Volta ao Algarve e a participação nos Jogos Olímpicos de Paris.

Com 33 vitórias no currículo, três na Volta a França (etapas) e três consecutivas na geral da Volta à Suíça (2012, 2013 e 2014), Rui Costa parte para a 17.ª temporada no World Tour, o principal escalão do ciclismo mundial.