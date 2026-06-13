O susto tomou conta da Volta Auvergne-Rhône-Alpes e podia ter terminado em tragédia. O escocês Oscar Onley sofreu uma aparatosa queda na sexta etapa da corrida francesa e acabou suspenso numa árvore depois de passar por cima das proteções de uma descida.

O incidente ocorreu a cerca de 10 quilómetros da meta, durante a descida para Crest-Voland. Inicialmente, o cenário causou enorme preocupação entre equipas e organização, uma vez que apenas a bicicleta do corredor da Netcompany INEOS era visível junto à estrada.

«Só vimos a bicicleta. Alguns metros mais à frente olhámos para uma ravina muito profunda. Ficámos extremamente preocupados», revelou Frans Maassen, diretor desportivo da Visma Lease a Bike, citado pela imprensa internacional.

Também Matteo Jorgenson testemunhou o acidente e admitiu ter ficado abalado. «Vi o Oscar passar por cima da berma da estrada e isso assustou-me bastante», confessou.

A explicação mais detalhada surgiu através de Dave Brailsford, responsável da equipa britânica. Segundo o dirigente, Onley teve uma sorte extraordinária ao ficar preso na copa de uma árvore, evitando uma queda muito mais grave.

«Felizmente, o Oscar caiu na copa de uma árvore. Assim, não acabou numa ravina com dezenas de metros de profundidade. Os nossos elementos, juntamente com membros da organização, conseguiram içá-lo cuidadosamente de volta para a estrada. Teve uma sorte incrível. Podia ter acabado muito pior», afirmou.

Apesar da violência da queda, o corredor de 23 anos conseguiu regressar à bicicleta e concluir a etapa, embora tenha cortado a meta quase meia hora depois do vencedor.

No entanto, a Netcompany INEOS confirmou este sábado o abandono do escocês. Os exames iniciais detetaram uma luxação no ombro e vários ferimentos numa perna, estando previstos mais testes médicos para avaliar a extensão das lesões.

Durísima jornada para Ineos con las caídas de Oscar Onley y Joshua Tarling, el primero llegó a meta con media hora perdida y el segundo tuvo que retirarse. pic.twitter.com/B3cR4XdXnP — De lejarreta y sean kelly. (@gurpeazkar) June 12, 2026

A sétima etapa arrancou, aliás, marcada por várias baixas no pelotão. Entre os corredores que não partiram estiveram Oscar Onley, na sequência da queda sofrida na véspera, e também o português João Almeida, que não alinhou à partida.

O dia começou também de forma atribulada para o luso-francês Paul Seixas. Um dos principais candidatos à vitória final caiu ainda nos quilómetros iniciais da jornada decisiva da prova e chegou a ficar a mais de quatro minutos do pelotão.

Com vários cortes nos joelhos e num cotovelo, visíveis na camisola branca da juventude, Seixas contou com a ajuda dos colegas Dan Hoole e Stefan Bissegger para iniciar a recuperação. O luso-francês foi reduzindo a desvantagem ao longo do dia e acabou por protagonizar uma notável reação.

Longe de abandonar ou ceder na luta pela geral, Seixas terminou a etapa no sétimo lugar, recuperando posições na estrada e conquistando ainda o prémio de combatividade do dia.