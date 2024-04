Jonas Vingegaard foi operado com sucesso à clavícula após a queda que o obrigou a abandonar a Volta ao País Basco e que o deixou também com várias costelas fraturadas e um pneumotórax.

Numa curta nota, a Visma Lease a Bike, a equipa do bicampeão em título do Tour, informa que o cliclista dinamarquês vai passar as próximas semanas em recuperação, embora ainda não seja claro quanto tempo levará até estar novamente apto para regressar à competição.

A Volta a França inicia-se a 29 de junho.