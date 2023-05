As condições meteorológicas adversas levaram a organização da Volta a Itália em bicicleta a encurtar a etapa desta sexta-feira.

A 13.ª etapa, uma das mais duras do Giro (com categoria 5 estrelas), terá 74,6 quilómetros em vez dos 199 previstos. A primeira de três contagens de montanha de primeira categoria do dia foi também eliminada, restando as duas seguintes, a última das quais a coincidir com a meta em Crans Montana, na Suíça.

Given the adverse weather conditions, especially on the Italian side, the Commission decided to meet the athletes' requests by applying the Extreme Weather Protocol.



Stage 13 will be shortened with the new km 0 being set at Le Chable, at the bottom of the Croix de Couer. The… pic.twitter.com/6VwMOw8enS