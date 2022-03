O ciclista venezuelano Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) confirmou neste domingo o triunfo na 39.ª Volta ao Alentejo ao ser quarto classificado na quinta e última etapa, na chegada a Évora, vencida pelo espanhol Juan Jose Lobato (Euskaltel-Euskadi).

O primeiro venezuelano a conquistar a ‘Alentejana’, de 25 anos, venceu a primeira e quarta etapas a caminho de levar também a geral, uma semana depois de conquistar a Clássica da Arrábida, ao ser quarto na chegada a Évora, acabando com cinco segundos de vantagem para o espanhol Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), segundo, e 24 para José Neves (W52-FC Porto), campeão de Portugal de fundo, terceiro.

‘Juanjo’ Lobato cumpriu a derradeira tirada, de 171,9 quilómetros entre Castelo de Vide e Évora, em 3:55.50 horas, isolado, um segundo mais rápido do que o pelotão, com Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista) no segundo lugar e João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) no terceiro.