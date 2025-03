Numa etapa que se esperava tranquila para os favoritos à geral, João Almeida comprometeu a luta pela vitória no Paris-Nice, ao perder quase dois minutos para o camisola amarela Matteo Jorgenson.

A Visma-Lease a Bike, iniciou a etapa sem Jonas Vingegaard - abandonou na sequência da queda na véspera - agitou o pelotão com a colaboração da INEOS e foi eliminando candidatos à geral como João Almeida (UAE Emirates) e Lenny Martínez (Bahrain Victorious)

Em mais um dia com más condições climatéricas, a Visma acelerou na frente do pelotão a 60 quilómetros da meta, aproveitando o vento lateral que se fazia sentir, e aproveitou a má colocação de João Almeida e da UAE Emirates no pelotão.

Mads Pedersen, dinamarquês da Lidl-Trek, foi o vencedor do dia e Matteo Jorgenson (Visma) conservou a camisola amarela, agora com 40 segundos de vantagem sobre o alemão Florian Lipowitz (Bora).

João Almeida, que cruzou a meta no 30.º lugar a 1:54 minutos do grupo da frente, está agora a 2:40 minutos de Jorgenson e caiu do 3.º para o 5.º posto da geral.