A Visma-Lease a Bike e a INEOS vão marcar presença na 50.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, anunciou a organização da prova, que contará assim com a presença de duas das equipas mais poderosas do Mundo.

A Visma-Lease a Bike, nome pelo qual é agora conhecida a Jumbo-Visma, tornou-se em 2023 na primeira equipa a conquistar as três grandes voltas no mesmo ano - Primoz Roglic (Giro), Jonas Vingegaard (Tour) e Sepp Kuss (Vuelta), enquanto a INEOS têm também no currículo múltiplas conquistas nas principais provas do calendário internacional, além de cinco edições da Volta ao Algarve entre 2012 e 2023, as primeiras quatro quando ainda se chamava Sky.

A organização da Volta ao Algarve confirmou também a presença na prova da Intermarché-Wanty, que participa na «Algarvia» pela 10.ª vez.

Ao todo, a Volta ao Algarve terá 13 equipas da principal categoria do ciclismo mundial (o número mais elevado de sempre a par de 2018), entre as quais as cinco primeiras do ranking de 2023: UAE Emirates, Visma-Lease a Bike, Soudal Quick-Step, INEOS e Lidl-Trek.

Há ainda nove equipas continentais portuguesas: ABTF Betão-Feirense, AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Credibom-LA Alumínios-Marcos Car, Efapel, Kelly-Simoldes-UDO, Rádio Popular-Paredes-Boavista, Sabgal-Anicolor e Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua.

A 50.ª edição da Volta ao Algarve começa em Portimão (14 de fevereiro) e termina no alto do Malhão, no dia 18.