Pepe falha cerimónia da Liga... por estar a correr Espanha de bicicleta
Antigo internacional português esteve com Ivo Oliveira, horas antes da 17.ª etapa da Vuelta
Antigo internacional português esteve com Ivo Oliveira, horas antes da 17.ª etapa da Vuelta
Pepe foi distinguido na cerimónia «Liga Portugal Awards», desta quarta-feira, mas não marcou presença na Arena Portugal, no Porto, e o motivo cruza-se... com a Volta a Espanha.
O antigo internacional português está a percorrer o território espanhol de bicicleta e esteve, esta manhã, com Ivo Oliveira na zona de El Bierzo, na região de León, fronteira com a Galiza, que há cerca de um mês foi fustigada por grandes incêndios.
Através das redes sociais, o ciclista da UAE Team Emirates partilhou uma fotografia com Pepe e alguns amigos em comum, poucas horas antes da 17.ª etapa da Vuelta. Recorde-se que Pepe tem partilhado bastantes momentos com os seus seguidores nas redes sociais em cima de uma bicicleta e, no passado mês de abril, também já tinha pedalado com Rui Costa, antigo campeão do mundo de estrada.
Veja aqui a mensagem de Ivo Oliveira: