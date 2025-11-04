Geraint Thomas acredita que, com as bicicletas utilizadas pelos ciclistas há dez anos, Tadej Pogacar nâo conseguia vencer a Volta a França.

Em declarações no podcast Watts Occurring, com o antigo colega de equipa Luke Rowe, o britânico abordou a evolução tecnológica do ciclismo e deixou uma garantia, no mínimo polémica. Thomas acredita que, com a bicicleta utilizada na Sky, em 2018, o esloveno não tinha qualquer hipótese de vencer o Tour contra o principal adversário, Jonas Vingegaard.

«Não acredito que o Pogacar conseguisse ganhar a Volta a França ao Vingegaard se tivesse uma bicicleta das antigas. Quanto mais pensamos nisto, menos hipóteses existem. A tecnologia avançou demasiado», afirmou.

«Os avanços que foram feitos no desenvolvimento das bicicletas nos últimos anos são enormes. Ele não ganhava com uma bicicleta de há dez anos ou até mesmo de há cinco», acrescentou Luke Rowe.

Aos 27 anos, Pogacar já ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar, com destaque para as quatro Voltas a França (21 etapas no total), mas também a Volta a Itália e as cinco Voltas à Lombardia.