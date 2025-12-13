Poucos minutos após João Almeida ter revelado o calendário para a temporada de 2026, Pogacar falou aos jornalistas e assegurou mais uma presença no Tour... ainda que o desejo do esloveno não seja conquistar pela quinta vez a mítica Grande Volta.

O principal destaque vai, certamente, para a participação de Pogacar nos quatro primeiros «Monumentos» da temporada, sendo que a Volta à Lombardia apenas acontece no fim da próxima época.

«Vou participar na Strade Bianche, na Milano-Sanremo, na Volta à Flandres, no París-Roubaix, na Liège-Bastogne-Liège, na Volta à Romandia e no Tour. Depois logo se vê, já é muita coisa. Agora, se pudesse escolher entre vencer em Roubaix ou vencer a Volta a França, preferia ganhar a clássica, porque já ganhei o Tour em quatro ocasiões», afirmou.

Recorde-se que, em caso de novo triunfo na Volta a França, Pogacar junta-se a um grupo restrito de quatro ciclistas que o conseguiram fazer em cinco ocasiões: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain e Jacques Anquetil.