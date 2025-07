Mathieu van der Poel recuperou a camisola amarela na Volta a França um dia após tê-la perdido para Tadej Pogacar na etapa do contrarrelógio.

O ciclista neerlandês da Alpecin-Deceuninck integrou um dos grupos em fuga e do qual Ben Healey desferiu, a 38 quilómetros da meta, um ataque que o levou a cruzar, a solo, a meta instalada em Vire-Normandie.

Van der Poel, que andou três dias com a amarela, e caíra na véspera para o sexto lugar na classificação geral, chegou a 3:59 minutos do vencedor e com 1:28 minutos de vantagem sobre Tadej Pogacar, que liderou o grupo dos favoritos, mas perdeu a liderança da geral por... um segundo.

Pogacar está agora o segundo lugar da geral do Tour, mantendo os 42 segundos que trazia da véspera para Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e os 1:13 minutos relativamente a Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike), maior rival na luta pela vitória final em Paris.

João Almeida perdeu cinco segundos nos metros finais, mas manteve o sétimo lugar na geral, agora a 1:59 minutos de Van der Poel.

Nesta sexta-feira cumpre-se a 7.ª etapa do Tour - ligação de 197km - com chegada a Mür-de-Bretagne numa subida de dois quilómetros com inclinação média de 6,3 por cento e uma rampa a 16,2 por cento.