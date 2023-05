O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou João Almeida pelo «histórico lugar no pódio» alcançado pelo ciclista português na Volta a Itália.

«O Presidente da República felicitou o ciclista João Almeida, pelo histórico lugar no pódio da Volta a Itália e primeiro lugar entre os jovens, um novo ponto alto do ciclismo nacional, que se espera nos traga novas alegrias no futuro», lê-se, numa mensagem divulgada pela Presidência da República.

João Almeida, refira-se, tornou-se no primeiro português a ficar no pódio do Giro de Itália (foi terceiro classificado), e o primeiro ciclista luso a estar entre os três melhores de uma grande Volta desde Joaquim Agostinho, na Volta a França de 1979.