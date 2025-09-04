A Israel-Premier Tech descartou a possibilidade de se retirar da Volta a Espanha, isto depois de o direto da prova ter sugerido isso mesmo após os protestos pró-palestinos que impediram que a etapa se concluísse em Bilbau.

«A Israel-Premier Tech é uma equipa profissional de ciclismo e, como tal, continua comprometida em participar na Volta a Espanha. Qualquer outra alternativa abriria um precedente perigoso no ciclismo, não apenas para a Israel-Premier Tech, mas para todas as equipas», afirmou o conjunto israelita em comunicado.

A 11.ª etapa terminou sem vencedor e com os tempos contabilizados a três quilómetros da meta, devido à presença massiva de manifestantes pró-palestinos na meta, onde protestavam contra a situação de Gaza e a presença da Israel-Premier Tech numa das três principais Voltas. Na primeira passagem do pelotão na zona de meta foram vistas várias bandeiras da Palestina concentradas, com as barreiras de proteção quase a cederem, perante elementos da organização no local.

«A Israel-Premier Tech expressou repetidamente o seu respeito pelo direito de todos de protestar, desde que esses protestos permaneçam pacíficos e não comprometam a segurança do pelotão», acrescentou a equipa, horas depois de o diretor técnico da Vuelta ter sugerido que uma solução para encerrar os protestos seria a retirada do conjunto israelita.

Estes protestos, recorde-se, têm ocorrido desde o início da Vuelta e já originaram alguns problemas, como quedas ou o abrandamento da Israel-Premier Tech no dia do contrarrelógio por equipas.

“Os organizadores da prova e a polícia estão a fazer tudo o que podem para criar um ambiente seguro e, por isso, a nossa equipa está agradecida. No entanto, o comportamento dos manifestantes em Bilbau não foi apenas perigoso, mas também contraproducente para a sua causa e privou os adeptos de ciclismo bascos, que estão entre os melhores do mundo, da chegada que mereciam», notou a Israel-Premier Tech.