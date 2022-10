Rui Costa desistiu na primeira etapa da Volta a Langwaki, na Malásia, devido a problemas estomacais, na última corrida pela UAE Emirates, que representa há oito anos.



O campeão do mundo de fundo de 2013 abandonou durante o primeiro dia, com a meta em Kuala Lumpur, «devido a problemas estomacais», esclareceu a equipa via Twitter.

Antes, a formação dos Emirados Árabes Unidos, com os lusos João Almeida, Ivo Oliveira e Rui Oliveira no plantel, já tinha dado conta de que esta seria a última prova de Rui Costa, de 36 anos, após «uma longa e ilustre carreira na equipa».

Depois de seis anos na UAE Emirates, a antiga Lampre, a que chegou em 2014, o português assinou em agosto com a belga Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, na qual será o primeiro português de sempre, para o ano de 2023, que será a sua 14.ª época no escalão WorldTour.