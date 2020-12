O Sporting manifestou, ao final da tarde desta terça-feira, «pesar pela morte de Carlos Vieira», antigo ciclista e recordista do mundo de resistência em bicicleta.



O ex-ciclista e bombeiro faleceu, esta terça-feira, vítima de Covid-19 aos 68 anos.



Carlos Vieira representou o Sporting, além de Alverca, Flores do Lis, Cela, Bairro dos Anjos, Núcleo Sportinguista de Leiria, Casa do Benfica de Leiria e União de Ciclismo de Leiria.