Bauke Mollema, da Trek-Segafredo, venceu este sábado a 14.ª etapa da Volta a França.

O ciclista holandês de 34 anos terminou os 183,7 quilómetros entre Carcassonne e Quillan, com o tempo de 04:16:16 horas, à frente do austríaco Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) e do colombiano Sergio Higuita (EF Education-Nippo), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Tadej Pogacar, da UAE Emirates, segue na liderança geral do Tour, mas agora a apenas 04:04 minutos do segundo, Guillaume Martin, da Cofidis. Rigoberto Úran, da EF Education-Nippo, desceu ao terceiro posto, a 05:18 minutos de Pogacar.

Este domingo realiza-se a primeira etapa de alta montanha nos Pirinéus, com os 191,3 quilómetros entre Céret e Andorra-a-Velha.