A Eslovénia continua em festa. Depois de dois dias a celebrar a autoridade de Tadej Pogacar nos Pirenéus, esta sexta-feira foi a vez de aplaudir o esforço e a vitória de Matej Mohoric. O ciclista da Bahrain-Victorious, uma equipa que tem sido investigada pela polícia francesa, deixou para trás os colegas da longa fuga a 26 quilómetros da meta e foi o primeiro a chegar a Libourne.



Mohoric está a fazer um Tour fantástico e venceu pela segunda vez, depois de subir ao pódio na etapa sete. O dia foi passado praticamente todo em território plano e ficou marcado pelo gesto de Tadej Pogacar logo no início, ao obrigar o pelotão a esperar por ciclistas que tinham caído (VÍDEO).

A fuga do dia arrancou depois e chegou a ter 20 ciclistas envolvidos. Depois do ataque de Mohoric, decisivo, o grupo desmoronou-se e foi chegando pouco a pouco à meta.

O grupo dos favoritos chegou 20m50s depois de Mohoric, com o português Rui Costa à cabeça. Foi 22º no dia e passou a ser 78º na geral. Rúben Guerreiro chegou no mesmo pelotão e mantém o 18º posto na classificação liderada e dominada por Tadej Pogacar.

