João Almeida subiu ao quarto lugar da classificação geral na Volta a França, ultrapassando o esloveno Primoz Roglic após a 12.ª etapa, com chegada a Villeneuve-sur-Lot.

O ciclista português da UAE Team Emirates beneficiou de uma queda do homem da Bora a cerca de 12 quilómetros do fim. Com mazelas no corpo - mais visíveis no ombro direito - Roglic cruzou a meta acompanhado dos companheiros de equipa, a quase 2:30 minutos do pelotão.

Biniam Girmay levou a melhor na discussão ao sprint, somando o terceiro triunfo na presente edição da prova. O ciclista eritreu da Intermarché-Wanty, camisola verde, superou ao sprint o belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) e o francês Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels), que completou o pódio depois de ter liderado o sprint até aos derradeiros metros.

Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantém a liderança do Tour com 1:06 minutos de vantagem sobre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e 1:14 minutos relativamente a Jonas Vingegaard, da Visma.

João Almeida segue a 4:20 minutos, com Carlos Rodríguez (INEOS) a 20 segundos do português e Primoz Roglic, agora sexto na geral, a 4:42 minutos do camisola amarela.