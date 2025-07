A sétima etapa da Volta à França ficou marcada pela forte queda a seis quilómetros do final quando vários ciclistas, entre eles João Almeida, acabaram por ir ao asfalto.

O doutor Adriano Rotunno, Diretor Clínico da equipa UAE-Team Emirates, formação por quem corre o português, veio mais tarde fazer o ponto de situação no que toca às lesões de João Almeida e confirmou uma fratura nas costelas do lado esquerdo.

«O João sofreu hoje uma queda aparatosa no final da etapa. Felizmente, não sofreu nenhuma lesão grave e conseguiu concluir a etapa», começou por escrever na rede social X o Diretor Clínico.

«Após o exame clínico, procedemos de imediato à realização dos exames radiológicos necessários. Confirmou-se que tem uma fratura não complicada numa costela do lado esquerdo, além de algumas escoriações profundas no corpo. Felizmente, sem sinais de concussão», garantiu ainda.

Adriano Rotunno concluiu a mensagem referindo que João Almeida vai ser monitorizado nos próximos dias, mas que em princípio não vai falhar a etapa deste sábado.

Com esta queda, João Almeida desceu até à 28.º lugar da classificação geral do Tour, 12m21s do companheiro de equipa, Tadej Pogacar.

We have an update on the condition of @JooAlmeida98 after today’s #TDF2025 crash 💪🏻



Dr. Adriano Rotunno (Medical Director): “João suffered a heavy fall in the stage finale today.



“Thankfully there was no serious injury and he was able to finish the stage.



“After clinical… pic.twitter.com/cLqJJAVwJq