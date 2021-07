Vincenzo Nibali, um dos poucos ciclistas no ativo que conseguiu vencer as três grandes voltas, não pretende chegar à terceira semana do Tour.

«Quarta-feira haverá uma dupla subida ao Mont Ventoux, que é mas maiores subidas do Tour e pode ser uma etapa muito boa para mim. Mas há outros ciclistas que, como eu, estão prontos para atacar. Quanto tempo mais vou estar no Tour? Até ao segundo dia de descanso Depois vou começar a pensar em Tóquio», disse o corredor de 36 anos.

A prova de estrada de ciclismo nos Jogos Olímpicos terá lugar no dia 24 de julho, dia seguinte ao arranque do evento. O Tour termina em Paris seis dias antes.

Mathieu van der Poel, ciclista holandês que vestiu a camisola amarela durante seis dias nesta Volta a França, abandonou a prova também para se concentrar nos Jogos Olímpicos.