Depois da loucura da véspera, com duas passagens pelo inclemente Mont Ventoux, o Tour teve um dia relativamente tranquilo. Na sequência de uma longa fuga, encetada por um grupo de 13 ciclistas, o grande vencedor do dia acabou por ser o alemão Nils Politt, um bom rolador da Bora-Hansgrohe.



Politt tinha até agora, como grande resultado da carreira, um segundo lugar na clássica Paris-Roubaix. Aproveitou esta 12ª etapa, feita sobretudo em terreno plano e com uma ligeira inclinação na fase final em Nimes, para aparecer e brilhar.

O pelotão chegou quase 16 minutos depois e nele estavam os ciclistas mais fortes da geral. Tadej Pogacar (UAE) cortou a meta no 21º lugar e mantém a vantagem confortável sobre Rigoberto Uran (EF Education, a 5m18s), Jonas Vingegaard (Jumbo, a 5m32s) e Richard Carapaz (INEOS, a 5m33s).

Rúben Guerreiro chegou neste grupo, mas perdeu dois lugares na geral. O português da EF Education foi ultrapassado por dois dos ciclistas que estiveram na fuga do dia e baixou para o 22º lugar.

Curiosamente, Rui Costa (UAE) também baixou dois lugares, apesar do bom dia que teve: passou de 79º para 81º.

Peter Sagan abandonou a prova devido a uma lesão no joelho direito. «Se não consigo mexer uma perna, não estou aqui a fazer nada», desabafou o sprinter.