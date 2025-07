A 19.ª etapa da Volta a França em bicicleta foi encurtada em 35 quilómetros e a culpa é de um surto de dermatite nodular contagiosa que afeta um rebanho de bovinos em Col des Saisies, para onde estava previsto o fecho da tirada.

O surto obrigou ao abate dos animais infetados, para desalento dos criadores. Com o intuito de respeitar esse sentimento, a organização do Tour decidiu, em conjunto com as autoridades competentes, mudar o percurso da etapa desta sexta-feira, a antepenúltima da edição 2025 da prova.

O pelotão vai sair igualmente de Albertville, mas uma hora depois do previsto, às 14:30. Após o desfile inicial de sete quilómetros, os ciclistas seguirão em direção à D925, onde será dada a largada oficial. A corrida retomará o percurso inicial pouco antes de Beaufort, no quilómetro 52,4 do cronograma original.

Em vez de 129,9 quilómetros, os ciclistas irão percorrer apenas 95 quilómetros, com a meta a ser colocada em La Plagne, em vez de no Col des Saisies.

À entrada para a 19.ª etapa do Tour, Tadej Pogacar (UAE Emirates) lidera a classificação geral, com 4.26 minutos de vantagem sobre Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). O português Nelson Oliveira (Movistar) é 66.º, a 3:03.13 horas do primeiro classificado.