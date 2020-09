O ciclista belga Wout van Aert venceu, esta quarta-feira, a quinta etapa da Volta a França, ao impor-se no sprint na etapa de 183 quilómetros que ligou Gap a Privas. É a segunda vitória consecutiva da Team Jumbo-Visma no Tour, um dia depois do triunfo de Primoz Roglic na primeira etapa de montanha.

O dia ficou marcado pela mudança de camisola amarela, agora do britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott), devido a uma penalização de 20 segundos aplicada a Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step). O francês perdeu a liderança da geral após ter sido castigado pelo colégio de comissários por abastecimento ilegal, dentro dos 20 últimos quilómetros da tirada, algo que é proibido pelos regulamentos.

O pódio da etapa, que Wout van Aert venceu ao fim de 04h21m22s, ficou completo com o holandês Cees Bol (Sunweb) e com o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step), respetivamente segundo e terceiro, com o mesmo tempo do belga.

Yates lidera agora com três segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic e sete sobre o também esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates). Alaphilippe caiu para 16.º na geral, a 16 segundos de Yates.