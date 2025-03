A União Ciclista Internacional [UCI] anunciou esta quinta-feira que o Tour de França, o Giro d'Italia e a Vuelta a Espanha vão passar a contar com 23 equipas a partir de 2025. após um pedido conjunto de organizadores, equipas e ciclistas ter sido aprovado pelo Conselho de Ciclismo Profissional.

A decisão, que ainda será formalmente confirmada no próximo dia 31 de março representa um aumento face ao formato atual, que inclui as 18 formações do WorldTour mais quatro convites, dois dos quais atribuídos automaticamente às melhores equipas do segundo escalão.

Com esta alteração, os organizadores das três Grandes Voltas terão a possibilidade de distribuir um quinto convite, levando o pelotão total a 184 ciclistas, mantendo-se o limite de oito corredores por equipa.

Segundo a UCI, esta mudança surge com o objetivo declarado de alargar as oportunidades de participação, particularmente para formações nacionais ou em desenvolvimento, ao mesmo tempo que aumenta o interesse comercial das provas através de uma maior diversidade de equipas e patrocinadores.

No entanto, nem todos receberam a notícia com entusiasmo. Richard Plugge, diretor da equipa Visma-Lease a Bike, foi um dos que manifestaram preocupação, lembrando que o aumento do número de ciclistas em estrada poderá elevar o risco de quedas e acidentes, precisamente o problema que a redução de nove para oito elementos por equipa em 2017 pretendia mitigar.

O Giro d'Itália, cuja edição de 2025 arranca já dentro de um mês e meio, será a primeira competição a testar o novo formato, caso os organizadores consigam adaptar a logística da prova a tempo.