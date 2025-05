O espanhol Carlos Verona [Lidl-Trek] conquistou este domingo a sua primeira vitória numa Grande Volta, ao vencer a 15.ª etapa do Giro de Itália, entre Fiume Veneto e Asiago.

Aos 32 anos, o ciclista completou os 219 quilómetros acidentados em 5:15.41 horas, terminando 22 segundos à frente do alemão Florian Stork [Tudor] e 23 segundos à frente do italiano Christian Scaroni [Astana], ambos vindos da fuga do dia.

Esta foi apenas a segunda vitória na carreira de Verona, que assim quebra um longo jejum e marca o seu nome numa etapa de montanha do Giro.

A etapa trouxe más notícias para Primoz Roglic [Red Bull-BORA-hansgrohe], campeão do Giro em 2023. O esloveno perdeu 1 minuto e 30 segundos para os principais candidatos, comprometendo seriamente as suas hipóteses na classificação geral.

O líder da prova, o mexicano Isaac Del Toro [UAE Team Emirates], de apenas 21 anos, manteve a camisola rosa, conservando 1.20 minutos de vantagem sobre o britânico Simon Yates [Visma-Lease a Bike]. Juan Ayuso, companheiro de equipa de Del Toro, segue em terceiro, a 1.26 minutos.

Esta segunda-feira, o pelotão terá o seu último dia de descanso nesta 108.ª edição do Giro.