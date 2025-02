António Morgado, ciclista da UAE Emirates, conquistou, neste domingo, a 3.ª edição da Clássica da Figueira. O jovem natural das Caldas da Rainha, de 21 anos, aplicou um letal e decisivo ataque a 22 quilómetros da meta.

«A minha única chance seria arrancar na subida, foi no momento certo. Sabíamos que seria uma subida dura. Estou muito feliz. Agora vem a Volta ao Algarve e quero ajudar o João Almeida», disse no rescaldo à Antena 1.

António Morgado cumpriu os 192,7 quilómetros, com partida e chegada à Torre do Relógio, em 04:35.47 horas. A este ciclista seguiu-se um grupo compacto, no qual o francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e o checo Mathias Vecek (Lidl-Trek) foram os mais rápidos. A dupla cortou a meta com atraso de cinco segundos para Morgado.

No referido pelotão seguia também Rui Costa (EF Education-EasyPost), que terminou no 5.º posto, além de Ruben Guerreiro (Movistar) e João Almeida (UAE Emirates).

Depois de conquistar o Gran Premio Castellón, António Morgado sucede ao belga Remco Evenpoel e ao dinamarquês Casper Pedersen.