Jay Vine, australiano da UAE Emirates, conquistou neste domingo o Tour Down Under, no próprio país, após a quinta e última etapa, disputada em Stirling e que teve vitória ao sprint do britânico Matthew Brennan (Team Visma).

A conquista de Vine ficou garantida no sábado, dia no qual a etapa rainha da prova foi encurtada em 41 quilómetros face ao excessivo calor e ao risco de incêndio. Por isso, as três subidas que poderiam influenciar a classificação foram eliminadas.

Neste domingo, na consagração, Vine não se livrou de um grande susto, quando, a 95 quilómetros da meta, um canguru provocou a queda do australiano. Enquanto este ciclista se levantou e prosseguiu, os colegas Mikkel Bjerg e Juan Sebastian Molano desistiram.

Ora, no rescaldo, Vine descreveu o canguru como «o maior perigo na Austrália», mas revelou-se muito feliz por conquistar o Tour Down Under pela segunda vez, depois de 2023.

