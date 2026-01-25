VÍDEO: canguru ataca pelotão na Austrália, mas não impede conquista de Vine
Episódio inusitado na última etapa do Tour Down Under, conquistado pelo australiano da Emirates
Jay Vine, australiano da UAE Emirates, conquistou neste domingo o Tour Down Under, no próprio país, após a quinta e última etapa, disputada em Stirling e que teve vitória ao sprint do britânico Matthew Brennan (Team Visma).
A conquista de Vine ficou garantida no sábado, dia no qual a etapa rainha da prova foi encurtada em 41 quilómetros face ao excessivo calor e ao risco de incêndio. Por isso, as três subidas que poderiam influenciar a classificação foram eliminadas.
Neste domingo, na consagração, Vine não se livrou de um grande susto, quando, a 95 quilómetros da meta, um canguru provocou a queda do australiano. Enquanto este ciclista se levantou e prosseguiu, os colegas Mikkel Bjerg e Juan Sebastian Molano desistiram.
Ora, no rescaldo, Vine descreveu o canguru como «o maior perigo na Austrália», mas revelou-se muito feliz por conquistar o Tour Down Under pela segunda vez, depois de 2023.