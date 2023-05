Um dos principais candidatos à vitória no Giro, Remco Evenepoel sofreu uma queda logo na fase inicial da etapa desta quarta-feira, a quinta da prova italiana.

Perante a aproximação de um cão que atravessa a estrada à passagem do pelotão, o ciclista belga da Deceuninck-Quick-Step acabou por perder o controlo da bicicleta, ao tentar evitar o impacto no animal.

As más condições atmosféricas, e em particular o piso molhado, também contribuíram para a queda, mas Evenepoel voltou para cima da bicicleta e reintegrou o pelotão com a ajuda dos colegas.

Veja as imagens da queda: