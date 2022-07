Chris Froome anunciou esta quinta-feira, numa mensagem-vídeo publicada no Twitter, que está infetado com covid-19 e, como tal, já não vai participar na 18.ª etapa da Volta a França que vai ligar Lourdes a Hautacam.

O ciclista britânico, que conta no extenso palmarés com quatro vitórias no Tour (2013, 2015, 2016 e 2017), fez questão de ser ele próprio a dar notícia.

«Infelizmente tenho más notícias para partilhar com vocês esta manhã. Os testes demonstraram que contraí covid, por isso não vou estar na partida hoje. Estou mesmo desiludido, queria fazer o percurso até Paris e acabar esta Volta a França. Tem sido uma corrida especial para nós como equipa e pessoalmente para mim também. Quero agradecer todo o apoio neste processo, vou agora para casa, desligar-me por uns dias e depois vou focar-me para estar pronto para a Volta a Espanha», destacou.

Chris Froome, terceiro classificado no Alpe d’Huez, no final da 12.ª etapa, ocupava a 26.ª posição da geral da atual edição do Tour, a 01:27.14 horas do camisola amarela, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), antes do arranque para a 18.ª etapa.

Além de Froome, Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) e Imanol Erviti (Movistar) também acusaram positivo e também estão fora da Volta a França.