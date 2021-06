A primeira etapa da edição de 2021 da Volta a França em bicicleta ficou marcada por duas quedas violentas. Primeiro, uma espectadora imprudente provocou, com um cartaz que empunhava, a queda de inúmeros ciclistas.

Depois, já a 8 quilómetros da meta, numa altura em que o pelotão seguia alongado e a quase 70 quilómetros por hora, nova queda, esta aparentemente com consequências bem mais graves e a envolver, também, dezenas de corredores.

Entre eles estava Chris Froome. Alguns minutos após a queda, o vencedor do Tour em quatro ocasiões, a última delas em 2017, foi captado pelas imagens de realização de pé, mas em grandes dificuldades e fora da bicicleta, o que poderá vir a resultar no abandono da prova logo no primeiro dia.