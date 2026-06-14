O Grande Prémio de Gippingen, na Suíça, teve um final que vai entrar, certamente, em muitas coletâneas de apanhados no desporto.

Nos últimos metros da corrida, Liam Slock (Lotto-Intermarché) escapou aos companheiros de fuga, Aleksandr Vlasov (Red Bulll-BORA-hansgrohe) e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), e parecia destinado a vencer a prova.

E conseguiu-o mesmo, atenção, mas não sem antes ter sido protagonista de um episódio insólito.

Depois de se ter certificado que tinha deixado os rivais a uma distância confortável, Slock preparou a celebração habitual nestas ocasiões. Largou as mãos do guiador e colocou-as na cabeça (estaria a adivinhar o que se seguiria?).

Só que, talvez devido à inexperiência nestes momentos, o belga perdeu o controlo da sua bicicleta e não evitou a queda, tendo ultrapassado a linha de meta de zorro, no chão. E foi assim mesmo que venceu a sua primeira corrida este ano, numa decisão ao photo finish com Vlasov, que foi segundo com o mesmo tempo de Liam Slock. Incrível!