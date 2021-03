O ciclista Jake Stewart (Groupama-FDJ) fraturou a mão esquerda na sequência do encosto sofrido no passado domingo por parte de Nacer Bouhanni no sprint final da prova Cholet-Pays de Loire.

Em comunicado, a equipa do ciclista britânico informou que por causa disso o ciclista britânico não poderá participar na Volta da Flandres.

Jake Stewart evitou a queda, mas embateu com a mão esquerda nas barreiras para onde foi empurrado por Bouhanni, que foi desclassificado pouco depois pelo colégio de comissários.

Escassas horas após o incidente, Jake Stewart condenou publicamente o comportamento do ciclista francês. «A ti, Bouhanni, gostava de ter perguntar em que é que estavas a pensar... mas claramente que não tens neurónios. O que é irónico é que disseste-me no final que eu não tive respeito. Aqui está um vídeo pedagógico do que é não ter respeito», escreveu numa publicação no Twitter na qual associou o momento do encosto.

«Devo dizer que estou desolado por Jake Stewart. Admito que o meu erro foi mudar de trajetória para seguir a sua roda [de Elia Viviani, o vencedor]. Não vi Jake Stewart nesse momento. No momento em que nos tocámos, desequilibrei-me e tentei equilibrar-me como podia, de modo a não cair […]. Não foi intencional, de modo nenhum», reagiu depois Bouhanni.

A União Ciclista Internacional (UCI) já condenou a conduta de Bouhanni e pediu sanções para o sprinter da Arkéa-Samsic.

Desde o grave acidente de Fabio Jakobsen na Volta à Polónia do ano passado que os comissários têm sido menos tolerantes para com este tipo de contactos.