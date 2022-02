O ciclista colombiano Egan Bernal mostrou-se esta quarta-feira a pedalar numa bicicleta estática, em casa, continuando a recuperação após o grave acidente que sofreu a 24 de janeiro, no decorrer de um treino, que quase lhe custou a vida.

No vídeo, publicado na rede social Instagram, o vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021 aparece a pedalar, seis dias depois de ter dado os primeiros passos, continuando a documentar, nas redes sociais, cada momento de uma recuperação que será longa.

Sentado na bicicleta estática, com várias cicatrizes visíveis no torso, o ciclista pode ser visto a exercitar-se sem colar cervical ou quaisquer outros aparatos médicos, ao contrário de um registo anterior, a caminhar.

«Nunca deixes que te digam que não podes fazer algo», legendou o corredor de 25 anos.

Recordamos que o ciclista colidiu, a alta velocidade, com um autocarro enquanto treinava com outros colegas da equipa INEOS no norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, problemas que obrigaram a várias intervenções cirúrgicas.

«Quase vinte ossos partidos... onze costelas. Fémur. Rótula. T5-T6 [vértebras]. Odontoides. Metacarpo. Um polegar. Perdi um dente. Perfuração de ambos os pulmões», tinha enumerado o corredor de 25 anos, na quinta-feira, tamém numa publicação nas redes sociais.