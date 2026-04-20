Depois do terceiro lugar do ano passado e da vitória surpreendente de Mattias Skjelmose no frente a frente com Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, chegou a vez do belga levantar os braços na passagem pela meta.

A decisão surgiu após um «sprint» sensacional do ciclista da Red Bull, que não deu qualquer hipótese ao dinamarquês no mano a mano em Berg en Terblijt. Remco conquistou pela primeira vez a clássica belga e aponta agora baterias para a Fléche Wallone, que decorre na próxima quarta-feira.

Nota ainda para o terceiro lugar de Benoït Cosnefroy e a queda aparatosa de Matteo Jorgenson, que foi ao asfalto após um primeiro deslize de Kévin Vauquelin e teve de desistir. Recorde-se que a Amstel Gold Race é a primeira das três «Clássicas das Ardenas», seguindo-se a Fléche Wallone e a Liège-Bastogne-Liège.

Assista aqui à vitória de Remco Evenepoel: