VÍDEO: Evenepoel conquista Amstel Gold Race com «sprint» imparável
Ciclista belga foi mais forte do que Mattias Skjelmose, vencedor da edição de 2025
Ciclista belga foi mais forte do que Mattias Skjelmose, vencedor da edição de 2025
Depois do terceiro lugar do ano passado e da vitória surpreendente de Mattias Skjelmose no frente a frente com Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, chegou a vez do belga levantar os braços na passagem pela meta.
A decisão surgiu após um «sprint» sensacional do ciclista da Red Bull, que não deu qualquer hipótese ao dinamarquês no mano a mano em Berg en Terblijt. Remco conquistou pela primeira vez a clássica belga e aponta agora baterias para a Fléche Wallone, que decorre na próxima quarta-feira.
Nota ainda para o terceiro lugar de Benoït Cosnefroy e a queda aparatosa de Matteo Jorgenson, que foi ao asfalto após um primeiro deslize de Kévin Vauquelin e teve de desistir. Recorde-se que a Amstel Gold Race é a primeira das três «Clássicas das Ardenas», seguindo-se a Fléche Wallone e a Liège-Bastogne-Liège.
Assista aqui à vitória de Remco Evenepoel: