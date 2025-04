António Morgado foi terceiro classificado na 65.ª edição da clássica Flèche Brabançonne. Na Bélgica, na tarde deste sábado, os anfitriões Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Wout Van Aert (Visma) protagonizaram o derradeiro despique.

No último quilómetro, Evenepoel levou a melhor sobre o compatriota. Assim, o ciclista da Soudal Quick-Step fez a festa na Flèche Brabançonne pela primeira vez, sucedendo ao francês Benoît Cosnefroy. Desde Tim Wellens, em 2018, que um belga não ocupava o lugar cimeiro da prova.

Quanto a António Morgado, jovem da UAE Emirates, de 21 anos, cortou a meta com 27 segundos de atraso, liderando o grupo de 31 ciclistas. Assim, tornou-se no primeiro português a subir ao pódio desta clássica.

