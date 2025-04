Caleb Ewan (INEOS Grenadiers) venceu a segunda etapa da Volta ao País Basco, depois de uma chegada ao sprint que terminou em Iruña.

O ciclista australiano bateu a concorrência ao sprint e garantiu um triunfo convincente sobre Luca Van Boven (Intermarché-Wanty) e Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), que fecharam o «top-3» da jornada. Iúri Leitão foi o melhor português na etapa, participou no sprint e acabou na quinta posição.

Veja aqui o triunfo de Caleb Ewan na segunda etapa:

No que toca à classificação geral, continua a ser liderada por Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), com praticamente o mesmo tempo de João Almeida (UAE Team Emirates) e um segundo de vantagem para Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe). Nélson Oliveira mantém-se na nona posição, a 18 segundos do líder.

Segue-se a terceira etapa desta 64.ª edição da Volta ao País Basco, com 156.6 km e sete contagens de montanha, duas de segunda categoria e cinco de terceira.